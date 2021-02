Governo: Macron, 'auguri a Draghi, molto da fare insieme per Europa più forte' (Di sabato 13 febbraio 2021) Parigi, 13 feb. (Adnkronos) - "I miei migliori auguri a Mario Draghi!". E' quanto si legge in un tweet di Emmanuel Macron. "Francia e Italia, abbiamo molto da fare insieme per costruire un'Europa più forte, più solidale e un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore", aggiunge il presidente francese. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Parigi, 13 feb. (Adnkronos) - "I miei miglioria Mario!". E' quanto si legge in un tweet di Emmanuel. "Francia e Italia, abbiamodaper costruire un'più, più solidale e un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore", aggiunge il presidente francese.

isabbah : Gli auguri di #Macron a #Draghi #Governo - TV7Benevento : Governo: Macron, 'auguri a Draghi, molto da fare insieme per Europa più forte'... - cinzia_palmacci : Il ministero della 'trans-izione ecologica' è in realtà un ministero, fortemente voluto da Macron, per traghettare… - LuisaAntonini : Con il governo giallo verde non sarebbe stato possibile Non è propaganda è realtà ! E la battaglia non è stata sol… - andrpoy : @LaMuseP il governo draghi è ben altra cosa. tutti i ministeri importanti se li è presi lui. non mi stupirebbe se u… -