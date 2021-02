**Governo: Italia Nostra a Cingolani ‘istituire un tavolo tecnico di concertazione su energia’ (3) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Il potenziamento delle aree interne – osserva Italia Nostra – passa infatti anche da un piano nazionale di tutela del Paesaggio oltre a politiche per una mobilità sostenibile, che non previlegino esclusivamente i maggiori collegamenti ma anche la rete del trasposto locale, considerazione che sarà ben presente al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini”.“Al Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia – conclude Italia Nostra – auguriamo di trovare una più organica visione del potenziale nazionale in questo settore, capace di attenuare le storture prodotte dal turismo di massa, evidenziate in modo impietoso da questo durissimo anno di pandemia, ma anche di portare sviluppo su tutto il territorio nazionale, soprattutto nei borghi che conservano gran parte del patrimonio culturale del ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Il potenziamento delle aree interne – osserva– passa infatti anche da un piano nazionale di tutela del Paesaggio oltre a politiche per una mobilità sostenibile, che non previlegino esclusivamente i maggiori collegamenti ma anche la rete del trasposto locale, considerazione che sarà ben presente al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini”.“Al Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia – conclude– auguriamo di trovare una più organica visione del potenziale nazionale in questo settore, capace di attenuare le storture prodotte dal turismo di massa, evidenziate in modo impietoso da questo durissimo anno di pandemia, ma anche di portare sviluppo su tutto il territorio nazionale, soprattutto nei borghi che conservano gran parte del patrimonio culturale del ...

