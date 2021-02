**Governo: Italia Nostra a Cingolani 'istituire un tavolo tecnico di concertazione su energia' (2) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Sulle energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico a terra, geotermico e biomasse, Italia Nostra si è trovata spesso a fianco del Ministro Franceschini e insieme ai territori a opporsi al proliferare selvaggio di impianti altamente impattanti sul paesaggio. Al neoministro Cingolani Italia Nostra chiede di istituire un tavolo tecnico di concertazione nazionale che finalmente definisca i termini della pianificazione degli impianti di energia rinnovabile secondo standard di piena sostenibilità. Allo stesso tempo, Italia Nostra "auspica che la riconferma di Dario Franceschini al Mibac e la riconduzione del Ministero all'ambito esclusivo dei Beni culturali, possano portare al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Sulle energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico a terra, geotermico e biomasse,si è trovata spesso a fianco del Ministro Franceschini e insieme ai territori a opporsi al proliferare selvaggio di impianti altamente impattanti sul paesaggio. Al neoministrochiede diundinazionale che finalmente definisca i termini della pianificazione degli impianti dirinnovabile secondo standard di piena sostenibilità. Allo stesso tempo,"auspica che la riconferma di Dario Franceschini al Mibac e la riconduzione del Ministero all'ambito esclusivo dei Beni culturali, possano portare al ...

