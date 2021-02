Governo, il ministro dell’Istruzione Bianchi: “Scuole? Lavoriamo per riaprirle tutte. Situazione difficile ma riusciremo ad affrontarla” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Sono emozionato, ho ricevuto la proposta di diventare ministro mentre stavo lavorando. La squadra? Ho trovato della bella gente, speriamo di fare tutti bene, partiamo da una Situazione difficile ma che riusciremo ad affrontare”. Sono le parole del neo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, mentre lasciava palazzo del Quirinale, al termine della cerimonia di giuramento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) “Sono emozionato, ho ricevuto la proposta di diventarementre stavo lavorando. La squadra? Ho trovato della bella gente, speriamo di fare tutti bene, partiamo da unama chead affrontare”. Sono le parole del neo, Patrizio, mentre lasciava palazzo del Quirinale, al termine della cerimonia di giuramento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

