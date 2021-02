Governo: il giorno di Draghi, ‘missione è mettere paese in sicurezza, ripartenza nel segno green’ (2) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – Draghi chiama alla responsabilità, i litigi e le divisioni che hanno segnato l’ultimo anno sono una ferita aperta, segnano plasticamente lo scollamento del mondo della politica dalla società civile alle prese con la pandemia. “Vi ricordo che l’ultimo Governo – rimarca – ha visto migliaia di morti, perdite di anni di scuola, perché sono anni persi”. “L’economia soffre, serve un impatto culturale e sociale, questo è il nostro programma: innanzi tutto la sfida alla pandemia, con una accelerazione della campagna vaccinale”, dunque “tessere una base per il rilancio del futuro”.Il messaggio è chiaro, i dubbi che venga recepito più che leciti. Mentre i partiti sono alle prese con le tensioni interne -ognuno ha le sue- e lo sguardo già rivolto a un’altra partita, quella dei sottosegretari e, soprattutto, delle deleghe da assegnare, prima tra ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) –chiama alla responsabilità, i litigi e le divisioni che hanno segnato l’ultimo anno sono una ferita aperta, segnano plasticamente lo scollamento del mondo della politica dalla società civile alle prese con la pandemia. “Vi ricordo che l’ultimo– rimarca – ha visto migliaia di morti, perdite di anni di scuola, perché sono anni persi”. “L’economia soffre, serve un impatto culturale e sociale, questo è il nostro programma: innanzi tutto la sfida alla pandemia, con una accelerazione della campagna vaccinale”, dunque “tessere una base per il rilancio del futuro”.Il messaggio è chiaro, i dubbi che venga recepito più che leciti. Mentre i partiti sono alle prese con le tensioni interne -ognuno ha le sue- e lo sguardo già rivolto a un’altra partita, quella dei sottosegretari e, soprattutto, delle deleghe da assegnare, prima tra ...

pietroraffa : #Grillo diceva:'Berlusconi, ti prometto che nel primo giorno in cui andremo a governare questo Paese, tu o vai in L… - borghi_claudio : Un giorno ad aspettare Rousseau... Io sono ottimista di natura e intravedo chiaramente, come vi ho spiegato, la pos… - GiovanniToti : La decisione del #Governo centrale di far partire la zona arancione nel giorno di San Valentino è estremamente dann… - Frank99345222 : @Agenzia_Ansa Un governo covid dipendente che mette in arancione 5 regioni alla vigilia di San Valentino ed affossa… - ossservatore : @5Selector Non saranno rose e viole per il Governo dei capaci e competenti!!! Lasciate passare qualche giorno... -