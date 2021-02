Governo: Giacomoni (Fi), 'Italia può ripartire' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dopo tanto tempo oggi ci sono tutti i presupposti per far ripartire l'Italia, con un Governo serio e autorevole". Lo afferma Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza di Forza Italia. "Abbiamo chiesto al presidente Draghi -aggiunge- di fare presto e costruire una squadra capace di affrontare le sfide difficili che il Paese si trova davanti. C'è riuscito. Forza Italia non ne ha mai fatto una questione di nomi, ma di cose da fare subito: dai vaccini agli aiuti alle imprese, al Recovery plan, per affrontare l'emergenza sanitaria e quella economica. Auguriamo buon lavoro a tutti ed in modo particolare ai ministri di Forza Italia". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dopo tanto tempo oggi ci sono tutti i presupposti per farl', con unserio e autorevole". Lo afferma Sestino, componente del coordinamento di presidenza di Forza. "Abbiamo chiesto al presidente Draghi -aggiunge- di fare presto e costruire una squadra capace di affrontare le sfide difficili che il Paese si trova davanti. C'è riuscito. Forzanon ne ha mai fatto una questione di nomi, ma di cose da fare subito: dai vaccini agli aiuti alle imprese, al Recovery plan, per affrontare l'emergenza sanitaria e quella economica. Auguriamo buon lavoro a tutti ed in modo particolare ai ministri di Forza".

zazoomblog : Governo: Giacomoni (Fi) Italia può ripartire - #Governo: #Giacomoni #Italia #ripartire - TV7Benevento : Governo: Giacomoni (Fi), 'Italia può ripartire'... - S_Giacomoni : #Governo. Dopo tanto tempo ci sono tutti i presupposti per far ripartire l’#Italia, con un Governo serio e autorevo… - S_Giacomoni : Dalle parole ai fatti: al lavoro con il Presidente Silvio Berlusconi nel nuovo ufficio di #Roma per dare il nostro… - mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui politica. Mi par di capire che se entrano anche politici nel governo Zingaretti va a fare il ministro. Prepararsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Giacomoni Berlusconi vede Salvini. Intesa su tutto

... candidato naturale per un ministero, Licia Ronzulli e Sestino Giacomoni, solo più tardi arriverà ... Ora tocca al prossimo governo lavorare in Ue per ottenere che queste risorse arrivino al più presto'. ...

Berlusconi e Salvini a Villa Grande, Meloni sull'Aventino. La nuova geografia della destra

Qualche preoccupazione per l''intralcio' nei tempi di formazione del governo a causa dei ... Sestino Giacomoni, Renato Brunetta, Annagrazia Calabria, Stefania Prestigiacomo, Valentino Valentini, Roberto ...

Governo: Giacomoni (Fi), 'Italia può ripartire' Il Tempo Governo: Giacomoni (Fi), 'Italia può ripartire'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dopo tanto tempo oggi ci sono tutti i presupposti per far ripartire l'Italia, con un governo serio e autorevole". Lo afferma Sestino Giacomoni, componente del coordinament ...

Berlusconi vede Salvini. Intesa su tutto

Non poniamo veti, non accettiamo veti. L'asse Matteo Salvini-Silvio Berlusconi si suggella su questo messaggio di appoggio in tandem al governo Draghi ...

... candidato naturale per un ministero, Licia Ronzulli e Sestino, solo più tardi arriverà ... Ora tocca al prossimolavorare in Ue per ottenere che queste risorse arrivino al più presto'. ...Qualche preoccupazione per l''intralcio' nei tempi di formazione dela causa dei ... Sestino, Renato Brunetta, Annagrazia Calabria, Stefania Prestigiacomo, Valentino Valentini, Roberto ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dopo tanto tempo oggi ci sono tutti i presupposti per far ripartire l'Italia, con un governo serio e autorevole". Lo afferma Sestino Giacomoni, componente del coordinament ...Non poniamo veti, non accettiamo veti. L'asse Matteo Salvini-Silvio Berlusconi si suggella su questo messaggio di appoggio in tandem al governo Draghi ...