Governo | foto su tre file e senza mascherine dopo il giuramento

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Foto nel Salone dei Corazzieri con i ministri disposti su tre file per garantire il distanziamento, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Mario Draghi, naturalmente in prima fila. E' stato l'unico momento della cerimonia in cui è stato possibile togliere la mascherina, poi nuovamente indossata per lo scatto di rito.

Terminata la cerimonia di giuramento delpresieduto da Mario Draghi. I ministri ora si trasferiranno nel Salone dei Corazzieri per ladi rito con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier. Una novità anche ...... per il tampone che è stato fatto all'ingresso alla compagine di. E il rispetto delle norme ... Terminata la cerimonia, i ministri si sono quindi trasferiti nel Salone dei Corazzieri per la...Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Foto nel Salone dei Corazzieri con i ministri disposti su tre file per garantire il distanziamento, con il Presidente ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel salone delle Feste al Quirinale dove poco prima delle 12 è iniziata la cerimoni ...