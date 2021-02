Governo Draghi: Toscana senza ministri, il commento di Giani (Di sabato 13 febbraio 2021) Giani afferma di sostenere ovviamente Draghi, ma di essere preoccupato per il pericolo di isolamento della Toscana senza ministri, e si propone di recarsi spesso a Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 febbraio 2021)afferma di sostenere ovviamente, ma di essere preoccupato per il pericolo di isolamento della, e si propone di recarsi spesso a Roma L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - NoClass81 : RT @verso_il_fronte: Nel #governodeimigliori ci sta Brunetta e non la Bellanova. Finalmente un po' di chiarezza e non le finzioni della fin… - PazuDaemon : RT @CesareSacchetti: Nel governo Draghi c'è anche Colao, uomo del Bilderberg e del 5G. È rimasto tutto l'impianto del governo Conte (Speran… -