Governo Draghi: primo Consiglio dei ministri istituisce ministero transizione ecologica (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha avviato l'iter per l'istituzione del ministero della transizione ecologica, il dicastero green che sarà guidato dal fisico Roberto Cingolani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildeiha avviato l'iter per l'istituzione deldella, il dicastero green che sarà guidato dal fisico Roberto Cingolani L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - marielSiviglia : La sensazione che il governo di Draghi è la bella copia di chi lo ha preceduto, non era sbagliata, sottoscrivo e co… - BiwiMobu : RT @carlakak: IL VOTO ROUSSEAU DI GIOVEDÌ NON È VALIDO. #NeValevaLaPena INGANNARCI? Aiutiamo ed aiutiamoci a salvare il Movimento 5 Stel… -