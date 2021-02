Governo Draghi, premier e ministri hanno giurato. Alle 14 il primo Cdm (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – Nasce ufficialmente il Governo Draghi. Oggi a mezzogiorno il presidente del Consiglio Mario Draghi e i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L’esecutivo è ora nelle sue funzioni. Draghi è il sessantasettesimo presidente del consiglio dell’Italia repubblicana. La lista dei ministri è composta da 23 personalità, 15 uomini e otto donne. II Governo Draghi giura in mascherina Il primo a prestare giuramento, secondo il protocollo, è stato il presidente del Consiglio, che ha letto la formula di rito Alle 11.57, con un anticipo di qualche minuto rispetto al previsto. Draghi e tutti i ministri, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – Nasce ufficialmente il. Oggi a mezzogiorno il presidente del Consiglio Marioe i 23nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L’esecutivo è ora nelle sue funzioni.è il sessantasettesimo presidente del consiglio dell’Italia repubblicana. La lista deiè composta da 23 personalità, 15 uomini e otto donne. IIgiura in mascherina Ila prestare giuramento, secondo il protocollo, è stato il presidente del Consiglio, che ha letto la formula di rito11.57, con un anticipo di qualche minuto rispetto al previsto.e tutti i, ...

Auguri di buon lavoro al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e a tutta la squadra del Governo presieduto da Mario Draghi, con l'obiettivo strategico di 'riprogettare il futuro dell'Italia' insieme a tutte le forze sociali. E' questo il messaggio di Cia - Agricoltori Italiani, all'...

'Un governo di responsabilità che dovrà far fronte a sfide determinanti' così Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, ha accolto e plaudito alla formazione del governo Draghi. Un'attenzione particolare il presidente ha voluto rivolgerla ai ministeri chiave per l'industria alimentare: Agricoltura e Mise. 'Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai ministri ...

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Passaggio di consegne a palazzo Chigi tra il presidente uscente Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi con la tradizionale cerimonia della campanella.

«L'ipotesi di fare un'ordinanza regionale è al vaglio, ma lo scontro tra quella del Ministro e la nostra porterebbe al rischio di sanzioni e possibili denunce penali per tutti i clienti e i ristorator ...

