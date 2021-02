Governo Draghi, Mastella: “Tanti politici e a trazione nordica” (Di sabato 13 febbraio 2021) ”Un Governo con un eccellente presidente del Consiglio. Con poco Sud e a trazione troppo nordica…”. Così all’Adnkronos Clemente Mastella, ex Guardasigilli e attuale sindaco di Benevento, giudica la squadra di palazzo Chigi scelta da Mario Draghi, attesa oggi al Colle per il giuramento. ”Francamente -confida l’ex ministro della Giustizia- non mi aspettavo che ci fossero tutti questi ministri politici. E’ un Governo fatto per il Recovery Fund e per le elezioni di Draghi a capo dello Stato…”. ‘Super Mario’ durerà l’intera legislatura? ”Costituzionalmente, la durata è fino alle prossime elezioni del capo dello Stato, poi si vedrà…”, replica Mastella che spiega: ”di solito governi di questo tipo stranamente durano meno di quelli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) ”Uncon un eccellente presidente del Consiglio. Con poco Sud e atroppo…”. Così all’Adnkronos Clemente, ex Guardasigilli e attuale sindaco di Benevento, giudica la squadra di palazzo Chigi scelta da Mario, attesa oggi al Colle per il giuramento. ”Francamente -confida l’ex ministro della Giustizia- non mi aspettavo che ci fossero tutti questi ministri. E’ unfatto per il Recovery Fund e per le elezioni dia capo dello Stato…”. ‘Super Mario’ durerà l’intera legislatura? ”Costituzionalmente, la durata è fino alle prossime elezioni del capo dello Stato, poi si vedrà…”, replicache spiega: ”di solito governi di questo tipo stranamente durano meno di quelli ...

