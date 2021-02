Governo Draghi, Mariastella Gelmini prova a recitare giuramento a memoria ma alla fine (emozionata) lo legge (Di sabato 13 febbraio 2021) La neo ministra Mariastella Gelmini (Forza Italia) ha provato a recitare la formula del giuramento a memoria ma, complice l’emozione, si è inceppata e alla fine ha desistito, leggendo le parole di rito davanti al presidente della Repubblica e al presidente del consiglio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) La neo ministra(Forza Italia) hato ala formula delma, complice l’emozione, si è inceppata eha desistito,ndo le parole di rito davanti al presidente della Repubblica e al presidente del consiglio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

