Governo Draghi, malumori nel M5S? Chiesta nuova consultazione su Rousseau (Di sabato 13 febbraio 2021) Il giuramento del Governo Draghi potrebbe non aver scritto la parola fine sui dibattiti legati al sostegno. Almeno non all'interno del Movimento 5 Stelle. Da più parti si segnalano indiscrezioni rispetto a malumori legati ad un ruolo all'interno del Governo che non è pari alla rilevanza parlamentare del gruppo di senatori e deputati più numeroso. E adesso c'è anche un nuovo elemento che emerge dalla posizione espressa dalla senatrice Barbara Lezzi che chiede una nuova consultazione. Il punto messo in rilievo è l'assenza del super ministero che, in qualche modo, avrebbe dovuto rappresentare una sorta di ibrido tra i dicasteri dello «Sviluppo Economico» e quello «dell'Ambiente». Governo Draghi, la posizione del M5S Partendo da più ...

