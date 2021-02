Governo Draghi, la foto con i 23 ministri distanziati e senza mascherina: dress code scuro, nessuno come la Bellanova (Di sabato 13 febbraio 2021) senza mascherine, a distanza e alternati su tre livelli su un palchetto allestito ad hoc nel salone dei Corazzieri del Quirinale. Così sono stati immortalati i 23 ministri del nuovo Governo Draghi ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021)mascherine, a distanza e alternati su tre livelli su un palchetto allestito ad hoc nel salone dei Corazzieri del Quirinale. Così sono stati immortalati i 23del nuovo...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Innovandiamo : Visto che @marcotravaglio e @a_padellaro si sono profusi nell'utilizzare il termine #supercazzola criticando feroce… - rami_piu_smocci : RT @LaPrimaManina: Primi effetti positivi del governo #Draghi. Il #M5S implode. -