Governo Draghi, il ministro alla Salute Roberto Speranza recita la formula del giuramento a memoria ma inverte due parole (video) (Di sabato 13 febbraio 2021) "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della nazione", queste le parole pronunciate da Roberto Speranza nel momento del giuramento davanti al presidente della Repubblica. Una formula pronunciata a memoria che però presenta una lieve imprecisione. Infatti il cerimoniale non prevede che si pronunci "esclusivo interesse" ma "interesse esclusivo". Mai come in questo caso possiamo però dire che cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

