Governo Draghi: il malumore di Berlusconi. E il grillino Cingolani viene dalla Leopolda di Renzi (Di sabato 13 febbraio 2021) La dimostrazione di quanto sia impenetrabile Mario Draghi, l'abbiamo avuto con la squadra dei ministri: non è filtrato nulla prima. E anche dopo non manca il rompicapo: il ministro della Transizione ecologica, considerato un suggerimento di Beppe Grillo, in realtà sarebbe vicino a Matteo Renzi. Si tratta infatti di Roberto Cingolani, che teneva banco dal palco, e dai microfoni, della Leopolda L'articolo proviene da Firenze Post.

