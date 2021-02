Governo Draghi: il giuramento del nuovo Presidente del Consiglio e dei ministri (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi è ufficialmente operativo. Il giuramento si è tenuto alle 12 nella Loggia d’Onore del Quirinale. I nuovi 23 ministri, dei quali 8 tecnici, hanno giurato di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assistito dai consiglieri militari e dal consiglere generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetta. Il giuramento si è tenuto nel pieno rispetto delle norme anti-covid, per una durata totale di circa 40 minuti, senza la presenza dei parenti dei nuovi ministri. Mario Draghi accetta di formare il nuovo Governo: ufficiale la lista dei nuovi ministri Governo Draghi: il giuramento dei ministri ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilè ufficialmente operativo. Ilsi è tenuto alle 12 nella Loggia d’Onore del Quirinale. I nuovi 23, dei quali 8 tecnici, hanno giurato di fronte aldella Repubblica Sergio Mattarella, assistito dai consiglieri militari e dal consiglere generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetta. Ilsi è tenuto nel pieno rispetto delle norme anti-covid, per una durata totale di circa 40 minuti, senza la presenza dei parenti dei nuovi. Marioaccetta di formare il: ufficiale la lista dei nuovi: ildei...

