Governo Draghi, il giuramento dei ministri – LIVE VIDEO (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi prende il via con il giuramento dei ministri scelti dal nuovo Presidente del Consiglio insieme con il Presidente della Repubblica Mattarella. Sciolta positivamente la riserva e accettato l'incarico di formare un nuovo Governo, Draghi e i suoi ministri procedono con la cerimonia del giuramento che di fatto sancisce la fine del Conte Bis e l'inizio della nuova esperienza di Governo, le terza in questa legislatura. Il passaggio di consegne viene certificato dal passaggio della campanella, che il premier uscente consegnerà nelle mani del nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

