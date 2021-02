Governo Draghi, il giorno del giuramento dei 23 ministri dell’esecutivo costruito col bilancino dalla Lega a Liberi e Uguali – La diretta (Di sabato 13 febbraio 2021) Il giorno del giuramento è quello in cui si mostrerà in maniera plastica, nelle foto di rito, il metodo Cencelli con il quale alla fine Mario Draghi ha formato il suo esecutivo. A mezzogiorno i 23 ministri che affiancheranno l’ex presidente della Bce giureranno al Quirinale facendo un nuovo passo verso la chiusura formale della crisi, che passerà poi dalla cerimonia della campanella, ultimo atto pubblico dell’ex premier Giuseppe Conte, messo da parte sotto la spinta strumentale di Matteo Renzi in nome del ‘tutti dentro’ in vista dell’arrivo delle risorse Ue, quindi passerà dal voto di fiducia in Parlamento tra mercoledì e giovedì. Il manipolo dei tecnici – Franco, Cingolani, Colao, Giovannini, Cartabia e così via – avranno in mano i ministeri più pesanti, mentre la quota politica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildelè quello in cui si mostrerà in maniera plastica, nelle foto di rito, il metodo Cencelli con il quale alla fine Marioha formato il suo esecutivo. A mezzoi 23che affiancheranno l’ex presidente della Bce giureranno al Quirinale facendo un nuovo passo verso la chiusura formale della crisi, che passerà poicerimonia della campanella, ultimo atto pubblico dell’ex premier Giuseppe Conte, messo da parte sotto la spinta strumentale di Matteo Renzi in nome del ‘tutti dentro’ in vista dell’arrivo delle risorse Ue, quindi passerà dal voto di fiducia in Parlamento tra mercoledì e giovedì. Il manipolo dei tecnici – Franco, Cingolani, Colao, Giovannini, Cartabia e così via – avranno in mano i ministeri più pesanti, mentre la quota politica ...

