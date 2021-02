Governo Draghi giuramento: l’esecutivo al Quirinale da Mattarella | DIRETTA (Di sabato 13 febbraio 2021) Governo Draghi giuramento: l’esecutivo giura al Quirinale alle ore 12 La DIRETTA Oggi, sabato, 13 febbraio, è il giorno del giuramento del nuovo Governo presieduto da Mario Draghi. l’esecutivo giurerà al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri Mario Draghi ha sciolto la riserva accettando l’incarico e diventando il nuovo presidente del Consiglio. Contestualmente, è stata diramata la lista dei ministri (qui la lista completa). La prossima settimana, probabilmente martedì, è previsto il voto di fiducia alla Camera e al Senato. Poi l’esecutivo presieduto da Mario Draghi inizierà ad operare e a prendere i primi ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021)giura alalle ore 12 LaOggi, sabato, 13 febbraio, è il giorno deldel nuovopresieduto da Mariogiurerà aldal presidente della Repubblica Sergio. Ieri Marioha sciolto la riserva accettando l’incarico e diventando il nuovo presidente del Consiglio. Contestualmente, è stata diramata la lista dei ministri (qui la lista completa). La prossima settimana, probabilmente martedì, è previsto il voto di fiducia alla Camera e al Senato. Poipresieduto da Marioinizierà ad operare e a prendere i primi ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - TeresaBellanova : Il Paese ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che ci attendono, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali… - isladecoco7 : RT @molumbe: Se il governo cade prima dell’inizio del semestre bianco, il miracolo è compiuto, Draghi salta anche come PdR. Altrimenti salt… - AaronPettinari : Governo Draghi al via, domani il giuramento -