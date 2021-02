Governo Draghi, giuramento in era Covid: cosa cambia (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi ha giurato oggi al Quirinale nella prima cerimonia in era Covid, una cerimonia sui generis, studiata per garantire il rispetto delle norme richieste dall’emergenza epidemiologica. Ministri nel Salone delle feste quindi, ma non nella solita tribunetta, seduti invece a distanza e naturalmente tutti con mascherina. Impossibile la presenza di familiari e parenti e ovviamente di giornalisti, fotografi e cameramen, con la possibilità di seguire la cerimonia in streaming. Ingressi anticipati per le procedure anti-Covid, per il tampone che è stato fatto all’ingresso alla compagine di Governo. E il rispetto delle norme anti-pandemia introduce un’altra novità: dopo il presidente del Consiglio e tra un ministro e l’altro sanificata la penna con la quale il premier e i titolari dei vari ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilha giurato oggi al Quirinale nella prima cerimonia in era, una cerimonia sui generis, studiata per garantire il rispetto delle norme richieste dall’emergenza epidemiologica. Ministri nel Salone delle feste quindi, ma non nella solita tribunetta, seduti invece a distanza e naturalmente tutti con mascherina. Impossibile la presenza di familiari e parenti e ovviamente di giornalisti, fotografi e cameramen, con la possibilità di seguire la cerimonia in streaming. Ingressi anticipati per le procedure anti-, per il tampone che è stato fatto all’ingresso alla compagine di. E il rispetto delle norme anti-pandemia introduce un’altra novità: dopo il presidente del Consiglio e tra un ministro e l’altro sanificata la penna con la quale il premier e i titolari dei vari ...

