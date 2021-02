Governo Draghi: Ecco la squadra dei nuovi Ministri (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato la formazione del nuovo Governo, alle 12 ci sarà il giuramento. La squadra è composta da 23 Ministri di cui 9 senza portafoglio e 14 con portafoglio. Ecco chi sono i nuovi Ministri e quelli confermati: Federico D’inca – Ministro Rapporti con il Parlamento; Renato Brunetta – Ministro Pubblica Amministrazione; Vittorio Colao – Ministro Innovazione e transizione digitale; Maria Stella Gelmini – Ministro per gli Affari generali e le autonomie; Mara Carfagna – Ministro per il Sud e coesione territoriale; Fabiana Dadone – Ministro per le politiche giovanili; Elena Bonetti – Ministro Pari opportunità e famiglia; Erika Stefanì – Ministro per le disabilità; Massimo Caravaglia – Ministro del ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio Marioha annunciato la formazione del nuovo, alle 12 ci sarà il giuramento. Laè composta da 23di cui 9 senza portafoglio e 14 con portafoglio.chi sono ie quelli confermati: Federico D’inca – Ministro Rapporti con il Parlamento; Renato Brunetta – Ministro Pubblica Amministrazione; Vittorio Colao – Ministro Innovazione e transizione digitale; Maria Stella Gelmini – Ministro per gli Affari generali e le autonomie; Mara Carfagna – Ministro per il Sud e coesione territoriale; Fabiana Dadone – Ministro per le politiche giovanili; Elena Bonetti – Ministro Pari opportunità e famiglia; Erika Stefanì – Ministro per le disabilità; Massimo Caravaglia – Ministro del ...

