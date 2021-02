Governo Draghi, ecco la lista dei 23 ministri. Più politici che tecnici, oggi alle 12 il giuramento (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – Ci siamo, è nato il Governo Draghi: alle 19 di ieri il premier incaricato è salito al Quirinale dove, dopo un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del quale ha illustrato i nomi dei ministri prescelti, ha quindi sciolto la riserva e accettato l’incarico. Subito dopo, spazzando via le voci di un possibile allungamento dei tempi nel percorso decisionale e di scelta dei ministri, ha comunicato alla stampa la composizione del Governo. Il giuramento è previsto per oggi, alle ore 12, e successivamente a partire da mercoledì Draghi si presenterà in Parlamento, dove illustrerà le linee programmatiche del suo Governo, chiedendo la fiducia a Camera e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – Ci siamo, è nato il19 di ieri il premier incaricato è salito al Quirinale dove, dopo un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del quale ha illustrato i nomi deiprescelti, ha quindi sciolto la riserva e accettato l’incarico. Subito dopo, spazzando via le voci di un possibile allungamento dei tempi nel percorso decisionale e di scelta dei, ha comunicato alla stampa la composizione del. Ilè previsto perore 12, e successivamente a partire da mercoledìsi presenterà in Parlamento, dove illustrerà le linee programmatiche del suo, chiedendo la fiducia a Camera e ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Toni03890305 : RT @AzzurraBarbuto: Il governo dei migliori tra i peggiori. Ciliegina sulla torta: Di Maio resta agli Esteri e pure Speranza conserva il po… - pinklight22 : RT @ildelfinogiulio: Tweet di disillusi che non vogliono ammettere di essere disillusi che dicono che farà tutto draghi quando alla fine ha… -