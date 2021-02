Governo Draghi e ministri, cosa dice la stampa estera (Di sabato 13 febbraio 2021) Ampio spazio per Mario Draghi sulla stampa internazionale nel giorno del giuramento del nuovo Governo. “Un gigante d’Europa si prepara a guidare il nuovo Governo di unità in Italia”, titola il New York Times, che ricorda il ruolo di Draghi nel salvataggio dell’euro, che “avrà il compito di guidare l’Italia attraverso una pandemia devastante e imprevedibile”, ma anche di “garantirne il futuro spendendo in modo saggio ed efficiente il pacchetto senza precedenti finanziato dal debito raccolto per la prima volta collettivamente da tutti i Paesi dell’Ue”. “Se ce la farà, potrebbe costituire un precedente”, sintetizza il giornale, secondo cui in caso contrario “è meno probabile che i Paesi dell’Unione Europea possano approvare nuovamente un simile pacchetto”. Draghi, “un’ottima notizia”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Ampio spazio per Mariosullainternazionale nel giorno del giuramento del nuovo. “Un gigante d’Europa si prepara a guidare il nuovodi unità in Italia”, titola il New York Times, che ricorda il ruolo dinel salvataggio dell’euro, che “avrà il compito di guidare l’Italia attraverso una pandemia devastante e imprevedibile”, ma anche di “garantirne il futuro spendendo in modo saggio ed efficiente il pacchetto senza precedenti finanziato dal debito raccolto per la prima volta collettivamente da tutti i Paesi dell’Ue”. “Se ce la farà, potrebbe costituire un precedente”, sintetizza il giornale, secondo cui in caso contrario “è meno probabile che i Paesi dell’Unione Europea possano approvare nuovamente un simile pacchetto”., “un’ottima notizia”, ha ...

