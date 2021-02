Governo: Draghi e i suoi ministri hanno giurato al Quirinale nelle mani di Mattarella (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha giurato nelle mani del Capo dello Stato con la formula di rito. A seguire tutti i ministri. Al termine della cerimonia il Governo entra nelle sue funzioni. Draghi e tutti i ministri recitano di fronte al Capo dello Stato la seguente formula: «Giuro di essere fedele L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – Il presidente del Consiglio Mariohadel Capo dello Stato con la formula di rito. A seguire tutti i. Al termine della cerimonia ilentrasue funzioni.e tutti irecitano di fronte al Capo dello Stato la seguente formula: «Giuro di essere fedele L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - PatriziaSeveri7 : RT @CarloCalenda: Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma… - Royest_ : RT @CarloCalenda: Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Nuovo governo ha giurato, è operativo

12.37 Nuovo governo ha giurato, è operativo Il premier Draghi ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella leggendo la tradizionale formula di rito. Una cerimonia sobria e veloce al Quirinale, ...

Governo Draghi, Renzi: "Fidatevi del premier"

Leggi anche Governo, Draghi ha giurato Governo Draghi, ecco i ministri "Roberto Cingolani ve lo ricordate dai tempi della Leopolda o della scuola di formazione al Ciocco. Vittorio Colao era fin dai ...

Governo Draghi, tutto pronto per giuramento al Quirinale. Alle 13 il passaggio di consegne con il ... Il Sole 24 ORE Mario Draghi e i suoi ministri hanno giurato al Quirinale VIDEO: niente strette di mano e mascherine

Nasce il governo Draghi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L’esecutivo è nelle sue funzioni. Niente parenti e niente giorn ...

Governo: Valente "ministero sport priorità, vuoto da colmare"

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – "Il livello di attenzione che presta un Paese verso il movimento e lo sport ne misura il proprio grado di cultura. Oggi mi ritrovo a ribadire che il Ministero dello sport deve ...

12.37 Nuovoha giurato, è operativo Il premierha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella leggendo la tradizionale formula di rito. Una cerimonia sobria e veloce al Quirinale, ...Leggi ancheha giurato, ecco i ministri "Roberto Cingolani ve lo ricordate dai tempi della Leopolda o della scuola di formazione al Ciocco. Vittorio Colao era fin dai ...Nasce il governo Draghi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L’esecutivo è nelle sue funzioni. Niente parenti e niente giorn ...(ANSA) – ROMA, 13 FEB – "Il livello di attenzione che presta un Paese verso il movimento e lo sport ne misura il proprio grado di cultura. Oggi mi ritrovo a ribadire che il Ministero dello sport deve ...