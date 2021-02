Governo Draghi, DIRETTA: alle 12 il giuramento al Quirinale con i 23 ministri (Di sabato 13 febbraio 2021) È il giorno del giuramento del nuovo Governo di Mario Draghi che ieri ha presentato la lista dei suoi 23 ministri: 8 donne e 15 uomini, 8 tecnici e 15 politici (4 M5s, 3 ciascuno per Pd, Fi e... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 febbraio 2021) È il giorno deldel nuovodi Marioche ieri ha presentato la lista dei suoi 23: 8 donne e 15 uomini, 8 tecnici e 15 politici (4 M5s, 3 ciascuno per Pd, Fi e...

