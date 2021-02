Governo Draghi, Di Battista: “Immorale nominare ministri i berlusconiani delle leggi ad personam” (Di sabato 13 febbraio 2021) La sua contrarietà all’ingresso del Movimento 5 Stelle nella nuova compagine, lo ha portato a “farsi da parte” subito dopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau. “Non parlerò più a nome del Movimento”, aveva annunciato Alessandro Di Battista, il giorno in cui la base aveva dato il suo via libera al Governo di Mario Draghi. Nel giorno in cui il nuovo esecutivo giura al Quirinale, con la presenza di quattro ministri del M5s, Di Battista torna a farsi sentire con un post sulla sua pagina facebook. Un intervento in cui mette nel mirino gli esponenti di Forza Italia: Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. E ricorda i rispettivi curriculum politici. “I tre erano ministri nell’ultimo Governo Berlusconi, un Governo che ricordiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) La sua contrarietà all’ingresso del Movimento 5 Stelle nella nuova compagine, lo ha portato a “farsi da parte” subito dopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau. “Non parlerò più a nome del Movimento”, aveva annunciato Alessandro Di, il giorno in cui la base aveva dato il suo via libera aldi Mario. Nel giorno in cui il nuovo esecutivo giura al Quirinale, con la presenza di quattrodel M5s, Ditorna a farsi sentire con un post sulla sua pagina facebook. Un intervento in cui mette nel mirino gli esponenti di Forza Italia: Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. E ricorda i rispettivi curriculum politici. “I tre eranonell’ultimoBerlusconi, unche ricordiamo ...

