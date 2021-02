Governo Draghi, Di Battista: 'Immorale che ci siano Brunetta, Carfagna e Gelmini. Indietro di 12 anni' (Di sabato 13 febbraio 2021) 'Tra poche ore giurerà al Quirinale il Governo Draghi. Ne faranno parte, tra gli altri, anche i deputati Brunetta, Carfagna e Gelmini . I tre erano ministri nell'ultimo Governo Berlusconi , un Governo ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021) 'Tra poche ore giurerà al Quirinale il. Ne faranno parte, tra gli altri, anche i deputati. I tre erano ministri nell'ultimoBerlusconi , un...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - Gazzettino : #governo Draghi, DIRETTA: alle 12 il giuramento al Quirinale con i 23 ministri - nasonekkkk : RT @renzionario: @matteorenzi Il mio capolavoro: i 'tecnici di alto livello' Brunetta, Gelmini, Giorgetti, Carfagna al governo. Per il rest… -