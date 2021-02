Governo Draghi: chi vince e chi perde con il nuovo esecutivo? (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi conta 15 ministri politici e 8 tecnici. Scelte che, inevitabilmente, avvantaggiano qualcuno e danneggiano altri. Analizziamo il perché E così inizia il Governo Draghi. Oggi, alle ore 12, i nuovi Ministri hanno giurato al Quirinale. Dopodiché c’è stato il rituale del passaggio di consegne tra il premier uscente Giuseppe Conte e quello entrante, Mario Draghi. Stando alle indiscrezioni che filtrano, il primo Consiglio dei Ministri del prossimo Governo potrebbe esserci già domenica, mentre a metà settimana prossima potrebbe esserci il voto di fiducia alla Camera e al Senato. Un Governo atipico: un mix di politici e tecnici sul modello del Governo Ciampi. Solo che stavolta i partiti non hanno potuto mettere bocca sulla composizione ... Leggi su zon (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilconta 15 ministri politici e 8 tecnici. Scelte che, inevitabilmente, avvantaggiano qualcuno e danneggiano altri. Analizziamo il perché E così inizia il. Oggi, alle ore 12, i nuovi Ministri hanno giurato al Quirinale. Dopodiché c’è stato il rituale del passaggio di consegne tra il premier uscente Giuseppe Conte e quello entrante, Mario. Stando alle indiscrezioni che filtrano, il primo Consiglio dei Ministri del prossimopotrebbe esserci già domenica, mentre a metà settimana prossima potrebbe esserci il voto di fiducia alla Camera e al Senato. Unatipico: un mix di politici e tecnici sul modello delCiampi. Solo che stavolta i partiti non hanno potuto mettere bocca sulla composizione ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - lorepregliasco : La foto del governo Draghi: distanziata, senza mascherine #giuramento - orma78 : #GOVERNO: ALCUNE COSTANTI SU CUI DOVREMMO RIFLETTERE TUTTI, E NON SARÀ IL CAMBIO DEL PREMIER O DELLA SUA MAGGIORANZ… - gioalbarosa : Governo, applausi per Conte dai dipendenti di Palazzo Chigi. Poi esce mano nella mano con la compag…… -