Governo Draghi: chi è Roberto Cingolani, il fisico che inaugura il ministero della transizione ecologica (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi vanta una lista di rinomati tecnici, ad esempio troviamo i nomi di Marta Cartabia, Daniele Franco e Vittorio Colao, nei ministeri di giustizia, economia e digitale. A loro si aggiunge un altro uomo di grande levatura, si tratta di Roberto Cingolani, fisico e attualmente Chief Technology& Innovaation Officer di Leonardo. Il ministero per la transizione ecologica è il nuovo super dicastero che ingloberà il ministero dell'ambiente, il termine non è nuovo, era parte della domanda presentata agli iscritti della Piattaforma Rousseau per la votazione sul Governo Draghi. ll ministero che sembrava essere tanto agognato da Beppe Grillo ...

