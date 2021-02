Governo Draghi, alle 12 il giuramento e poi il rito della campanella per il passaggio di consegne con Conte. Soddisfatto il 62% degli italiani (Di sabato 13 febbraio 2021) Prende forma il Governo Draghi. alle 12 di oggi entra ufficialmente in carica con il giuramento al Quirinale, il presidente del consiglio e i ministri giurano davanti al presidente della Repubblica Mattarella e mercoledì alle 10 ci sarà il voto di fiducia in Senato. Ieri sera, alle 19, Draghi è arrivato puntualissimo al Colle con la lista dei ministri da presentare al capo dello Stato e – dopo una breve attesa – ha sciolto la riserva, ha accettato l’incarico e ha elencato alla stampa i 23 ministri con e senza portafoglio (15 uomini e 8 donne), 15 dei quali sono figure politiche e 8 profili tecnici. Sette i nomi del Governo Conte II, tra cui il ministro della Sanità Speranza, quello ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) Prende forma il12 di oggi entra ufficialmente in carica con ilal Quirinale, il presidente del consiglio e i ministri giurano davanti al presidenteRepubblica Mattarella e mercoledì10 ci sarà il voto di fiducia in Senato. Ieri sera,19,è arrivato puntualissimo al Colle con la lista dei ministri da presentare al capo dello Stato e – dopo una breve attesa – ha sciolto la riserva, ha accettato l’incarico e ha elencato alla stampa i 23 ministri con e senza portafoglio (15 uomini e 8 donne), 15 dei quali sono figure politiche e 8 profili tecnici. Sette i nomi delII, tra cui il ministroSanità Speranza, quello ...

