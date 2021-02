Governo | Draghi al lavoro a p Chigi | stessa stanza fino a poche ore fa di Conte' **

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Primo giorno dia palazzoper Mario. Il premier si è intrattenuto, a quanto viene riferito, con il neosottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli.sta lavorando nellacheore prima era occupata del premier uscente Giuseppe. Al momento il nuovo presidente del Consiglio non ha ancora uno staff, sono vuote per ora le stanze riservate a portavoce e ufficio della comunicazione.

Fra i look che hanno predominato, per il giorno del giuramento del nuovo esecutivo, ci sono le tonalità scure. Mascherine, distanziamento e gel igienizzante le misure di sicurezza da rispettare a ...Queste le parole, secondo quanto si apprende, pronunciate dal premier Marioaprendo il primo ... 'Il nostro sarà unambientalista'. Dobbiamo 'lavorare insieme', pur provenendo da storie ...Riempite le caselle dei ministeri e appurato che il Governo Draghi non avrà - come invece era accaduto per quello Conte - un ministro dello Sport, restano da definire i sottosegretari e, tra questi, c ...Al termine, funzionari e dipendenti affacciati alle finestre omaggiano con un lungo applauso il premier uscente, insieme alla compagna Olivia Palladino ...