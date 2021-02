Governo: Di Battista, ‘immorale che ci siano Brunetta, Carfagna e Gelmini’ (2) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “Sia chiaro, tutti possono sbagliare. Tuttavia i tre non hanno mai chiesto scusa per quelle ignobili leggi (tra l’altro il Lodo Alfano venne bocciato dalla Corte Costituzionale) né preso mai le distanze dal loro partito e dai fondatori, e questo nonostante indagini gravissime (molte delle quali legate alla mafia) e sentenze definitive”, scrive ancora Di Battista. “Lo so, parlare di Lodo Alfano, di Legittimo impedimento, di Mozione Ruby negli ultimi tempi sembrava anacronistico. Negli ultimi tempi però. Ieri è cambiato tutto. Giorni fa parlai di ‘restaurazione’. Oggi mi sembra di esser tornati indietro di 12 anni. I ‘giornaloni’, che fino a 24 ore fa esultavano per il Governo dei Migliori, oggi hanno cambiato linea. Ora provano a spingere il concetto del ‘Povero Draghi, costretto a piegarsi alle richieste dei partiti e delle ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “Sia chiaro, tutti possono sbagliare. Tuttavia i tre non hanno mai chiesto scusa per quelle ignobili leggi (tra l’altro il Lodo Alfano venne bocciato dalla Corte Costituzionale) né preso mai le distanze dal loro partito e dai fondatori, e questo nonostante indagini gravissime (molte delle quali legate alla mafia) e sentenze definitive”, scrive ancora Di. “Lo so, parlare di Lodo Alfano, di Legittimo impedimento, di Mozione Ruby negli ultimi tempi sembrava anacronistico. Negli ultimi tempi però. Ieri è cambiato tutto. Giorni fa parlai di ‘restaurazione’. Oggi mi sembra di esser tornati indietro di 12 anni. I ‘giornaloni’, che fino a 24 ore fa esultavano per ildei Migliori, oggi hanno cambiato linea. Ora provano a spingere il concetto del ‘Povero Draghi, costretto a piegarsi alle richieste dei partiti e delle ...

