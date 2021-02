Governo: D'Elia (Pd), 'no donne Dem una battuta d'arresto, una battaglia da fare' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "E' nato il Governo Draghi. Un Governo d'eccezione, come chiesto dal Presidente Mattarella, che risponde alle emergenze del momento. Un Governo che dovrà affrontare gravi sfide, a cui va il mio augurio di buon lavoro. Un Governo in cui siedono tre autorevoli e capaci ministri del Partito democratico, che sicuramente faranno bene". Lo scrive su Facebook Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche. "Ma è una ferita, l'ho dichiarato appena appresa la lista dei ministri, che siano tutti uomini, che nessuna democratica sieda a quel tavolo. Una novità per questo partito: al restringersi delle postazioni, le donne sono venute meno", sottolinea. "Un esito annunciato da tanta stampa nei giorni precedenti nonostante in tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "E' nato ilDraghi. Und'eccezione, come chiesto dal Presidente Mattarella, che risponde alle emergenze del momento. Unche dovrà affrontare gravi sfide, a cui va il mio augurio di buon lavoro. Unin cui siedono tre autorevoli e capaci ministri del Partito democratico, che sicuramente faranno bene". Lo scrive su Facebook Cecilia D', portavoce della Conferenza delledemocratiche. "Ma è una ferita, l'ho dichiarato appena appresa la lista dei ministri, che siano tutti uomini, che nessuna democratica sieda a quel tavolo. Una novità per questo partito: al restringersi delle postazioni, lesono venute meno", sottolinea. "Un esito annunciato da tanta stampa nei giorni precedenti nonostante in tutte le ...

TV7Benevento : Governo: D'Elia (Pd), 'no donne Dem una battuta d'arresto, una battaglia da fare' (3)... - TV7Benevento : Governo: D'Elia (Pd), 'no donne Dem una battuta d'arresto, una battaglia da fare' (2)... - TV7Benevento : Governo: D'Elia (Pd), 'no donne Dem una battuta d'arresto, una battaglia da fare'... - scienzadelnuovo : @lorepregliasco Il Governo Ciampi è stato spesso paragonato a questo, ma in definitiva solo quello lo era: Giugni,… - GianzDav : @MadDashFuryCash @bip_show @buch_1977 @GennaroSenatore @nicolomontarini @Diesira3 @pbiagiola @Gianni_Elia E cosa ci… -