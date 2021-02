Governo, Conte “Grande esperienza, mai rimpianti e andare avanti” (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una Grande esperienza, spero di essermi migliorato anche come persona”. Così l’ex premier Giuseppe Conte a Fanpage, ritornando nella sua abitazione romana dopo avere lasciato Palazzo Chigi. Alla domanda su come sia andata quest’ultima giornata, ha risposto: “E’ stata sobria ed efficace. Mai rimpianti, bisogna andare avanti sempre”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una, spero di essermi migliorato anche come persona”. Così l’ex premier Giuseppea Fanpage, ritornando nella sua abitazione romana dopo avere lasciato Palazzo Chigi. Alla domanda su come sia andata quest’ultima giornata, ha risposto: “E’ stata sobria ed efficace. Mai, bisognasempre”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

