Governo: Casalino, 'applauso P.Chigi a Conte senza precedenti, affetto al premier di tutti' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Si, mi sono commosso. E' stato un momento bellissimo perché l'applauso che il Palazzo gli ha tributato è stato sentito, lungo, credo senza precedenti. E questo perché Conte è una persona vera e leale e tutti -nel palazzo dove abbiamo lavorato per anni, giorno e notte soprattutto durante l'emergenza Covid- glielo riconoscono, dal primo dei funzionari ai poliziotti, dai commessi ai segretari". Così Rocco Casalino, portavoce dell'ormai ex premier Giuseppe Conte, all'Adnkronos, dopo esser stato sorpreso in lacrime dai fotografi nel cortile di Palazzo Chigi, mentre i dipendenti applaudivano Conta al congedo dalla presidenza del Consiglio.

