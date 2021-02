**Governo: Boldrini, 'qualche posto da sottosegretaria non basta, invertire rotta'** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Non aver garantito nella composizione del Governo una pari rappresentanza tra uomini e donne è un fatto grave. Ancor più grave perché determinato dalle scelte del Partito Democratico. Tre ministri dem, nessuna ministra". Laura Boldrini torna sul 'caso' donne dopo aver stigmatizzato la vicenda già ieri sera subito dopo l'ufficialità della lista Draghi. "Lo dico chiaramente: il Pd deve scardinare l'assetto delle correnti che schiaccia il protagonismo femminile e impedisce il rinnovamento. Se non lo farà, finirà per smarrire la sua identità progressista e il suo scopo sociale. Fino a che non si rimette in discussione questo assetto è inutile parlare di un nuovo modello di società che mette le donne al centro. Hanno ragione le democratiche e le attiviste delle associazioni a chiedere conto: come può il nostro partito nelle dichiarazioni, nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Non aver garantito nella composizione del Governo una pari rappresentanza tra uomini e donne è un fatto grave. Ancor più grave perché determinato dalle scelte del Partito Democratico. Tre ministri dem, nessuna ministra". Lauratorna sul 'caso' donne dopo aver stigmatizzato la vicenda già ieri sera subito dopo l'ufficialità della lista Draghi. "Lo dico chiaramente: il Pd deve scardinare l'assetto delle correnti che schiaccia il protagonismo femminile e impedisce il rinnovamento. Se non lo farà, finirà per smarrire la sua identità progressista e il suo scopo sociale. Fino a che non si rimette in discussione questo assetto è inutile parlare di un nuovo modello di società che mette le donne al centro. Hanno ragione le democratiche e le attiviste delle associazioni a chiedere conto: come può il nostro partito nelle dichiarazioni, nei ...

