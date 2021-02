Governo: Bellanova, 'aperto crisi perché no condizioni per andare avanti' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo aperto la crisi perché il Governo non era in condizione di andare avanti: si gestiva l'emergenza ma non nel miglior modo possibile". Così l'ex ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, su Skytg24. Per l'esponente di Iv, "ora si può ripartire con un premier concentrato sull'Europa e con un grande profilo internazionale". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Abbiamolailnon era in condizione di: si gestiva l'emergenza ma non nel miglior modo possibile". Così l'ex ministra delle Politiche agricole Teresa, su Skytg24. Per l'esponente di Iv, "ora si può ripartire con un premier concentrato sull'Europa e con un grande profilo internazionale".

mauriziosantin : RT @Michele_Anzaldi: Governo Draghi, Anzaldi (IV): 'Grazie a generosità di Bellanova abbiamo maggioranza più ampia' - TV7Benevento : Governo: Bellanova, necessaria area riformista con più spazio per donne e giovani... - TV7Benevento : Governo: Bellanova, 'aperto crisi perché no condizioni per andare avanti'... - FabrizioMoscato : @matteorenzi Ci hai tolto Conte e Bellanova per darci Brunetta e Gelmini, ma pazienza. Ti ricorderemo come l'uomo c… - RobertoSignore7 : RT @Michele_Anzaldi: Governo Draghi, Anzaldi (IV): 'Grazie a generosità di Bellanova abbiamo maggioranza più ampia' -