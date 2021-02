Governo | Ascani | ' parità genere tema molto serio | lavorare a leadership femminile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Quello delladiè un. E ovviamente non si può ridurre la discussione al fatto che avremmo dovuto avere 11 donne ale ne avremo 8". Lo scrive su Facebook Annache aggiunge: "Se il centro sinistra e in particolare il PD non avranno donne Ministre nelDraghi, però, non è semplicemente “colpa degli uomini”. Anzi". "Spesso ci siamo relegate in correnti a guida maschile, senza troppa convinzione, ma per comodità. Abbiamo lasciato che fossero gli uomini a “indicarci” in ruoli di responsabilità secondari. Abbiamo partecipato a congressi nei quali, nella migliore delle ipotesi, eravamo candidate ad essere “vice”. Abbiamo schernito chi di noi provava ad emanciparsi, considerandola ...