Gotti | “Sarri è un estremista concettuale | un ossimoro vivente”

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha raccontato il suo rapporto con Maurizio Sarri nel periodo in cui è stato suo collaboratore al Chelsea. Sarri è un ossimoro vivente. Fa convivere un'intelligenza estremamente raffinata con momenti di chiusura totale, in cui reagisce solo di pancia. Dal punto di vista professionale lo definirei un estremista concettuale. Mette continuamente alla prova le tue convinzioni passate e ti sprona ad aggiornarle. Il nostro è stato un rapporto pieno, anche in quel piccolo spazio che Maurizio riserva a ciò che sta fuori dal calcio. Lui ideologicamente a sinistra, io dalla parte opposta. Eppure a volte ci siamo trovati a litigare da posizioni invertite, chiudendo tutto con una crassa ...

