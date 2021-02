Gli italiani bocciano già Draghi: sondaggio choc per il premier e la sua squadra (Di sabato 13 febbraio 2021) Un governo di poltronari di professione da una parte, quelli abilissimi nel cadere sempre in piedi e blindare le poltrone che contano anche di fronte alle peggiori crisi immaginabili, e di tecnici totalmente asserviti all’Ue dall’altra. Un capolavoro davvero niente male, questo nuovo governo, per il quale si è scomodato addirittura quel Mario Draghi invocato da tutti come salvatore della patria. E che ora, però, dovrà scontrarsi con il malumore subito esploso tra gli italiani, increduli di fronte a una serie di scelte che spaziano dalla conferma dei vari Di Maio, Lamorgese e Speranza al ritorno di volti noti come Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Per non parlare, poi, di decisioni come la collocazione di Patuanelli, un ingegnere di Trieste, al ministero dell’Agricoltura. Un governo nato, però, senza la benedizione degli ... Leggi su ilparagone (Di sabato 13 febbraio 2021) Un governo di poltronari di professione da una parte, quelli abilissimi nel cadere sempre in piedi e blindare le poltrone che contano anche di fronte alle peggiori crisi immaginabili, e di tecnici totalmente asserviti all’Ue dall’altra. Un capolavoro davvero niente male, questo nuovo governo, per il quale si è scomodato addirittura quel Marioinvocato da tutti come salvatore della patria. E che ora, però, dovrà scontrarsi con il malumore subito esploso tra gli, increduli di fronte a una serie di scelte che spaziano dalla conferma dei vari Di Maio, Lamorgese e Speranza al ritorno di volti noti come Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Per non parlare, poi, di decisioni come la collocazione di Patuanelli, un ingegnere di Trieste, al ministero dell’Agricoltura. Un governo nato, però, senza la benedizione degli ...

