Gli esperti dell'Oms: Pechino ci ha rifiutato dati chiave sull'origine del virus (Di sabato 13 febbraio 2021) Il team dell'Organizzazione mondiale della Sanità chiede ora alla Cina altre informazioni sui casi iniziali, ma esclude l'ipotesi che il virus sia fuoriuscito da un laboratorio. Gli Usa: «fortemente preoccupati»

