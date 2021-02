Gli animali provano emozioni simili a quelle umane? Quali? (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli animali non sono poi così tanto diversi da noi, nel loro regno c’è chi prova gioia e gratitudine, chi sa cos’è l’altruismo e chi conosce il senso degli affari. L’incredibile scoperta della similitudine del pensiero e delle emozioni degli animali e a quelle provate dall’uomo fa riflettere. Spesso pensiamo che siamo diversi al punto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 13 febbraio 2021) Glinon sono poi così tanto diversi da noi, nel loro regno c’è chi prova gioia e gratitudine, chi sa cos’è l’altruismo e chi conosce il senso degli affari. L’incredibile scoperta dellatudine del pensiero e delledeglie aprovate dall’uomo fa riflettere. Spesso pensiamo che siamo diversi al punto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Gli animali Roma e la fattoria, pecore in mezzo alla carreggiata: 'Servono le recinzioni su Viale Newton'

Viale Isacco Newton continua ad essere invasa da animali che vagano sulla carreggiata , mettendo in pericolo gli automobilisti e loro stessi. Pochi giorni fa, proprio sullo stradone che unisce Monteverde, Eur, Magliana e lo svincolo della Roma - ...

Olgiate, incendio distrugge il canile: cani messi in salvo dai vigili del fuoco

Un violento incendio è divampato nella tarda mattinata di sabato al canile di Olgiate Comasco, in via Fontanelle. Le fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando la struttura. Tutti gli animali presenti sono stati messi in salvo. Per spegnere le fiamme sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco da Como, Appiano Gentile e Lomazzo. I pompieri sono riusciti a ...

Nasce Pet Meteo, per proteggere gli animali domestici dai cambiamenti stagionali LA NAZIONE Per San Valentino adotta un cane anziano a distanza

---- di Greta V. Galimberti - Trendiest News ---- Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) Animal Protection lancia per la festa degli innamorati la ...

Roma, taglia le ali ai pappagalli: condannata per maltrattamento a una multa di 5mila euro

Condannata ieri dal Tribunale penale di Roma per maltrattamento di animali al pagamento di una multa di cinquemila euro una donna che faceva accattonaggio attirando i turisti con due pappagallini cui.

