Giuseppe Conte esce fra gli applausi da Palazzo Chigi Saluto affettuoso per il presidente del Consiglio che ha appena lasciato le consegne a Mario Draghi

fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - myrtamerlino : Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe #Conte do… - fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - gaiettin : RT @kiara86769608: 1° giugno 2018 - Nasceva un sogno chiamato Giuseppe Conte, l'unico che ha tenuto fede al giuramento fatto! ????? https://t… - GiancarloMatzeu : RT @myrtamerlino: Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe #Conte dopo 960… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Sarebbe opportuno, però, riconoscere al presidente uscentei grandi meriti per avere ridato con la sua eleganza, savoir - faire e alta professionalità smalto e credibilità all'immagine ...Il commiato difatto del lungo applauso dei dipendenti di Palazzo Chigi, delle lacrime di Rocco Casalino e della voglia di politica dell avvocato del Popolo. E il commiato di chi, in fondo, esce da ...L’ovazione dei dipendenti e la compagna al suo fianco. E lui annuncia un «percorso» per la «buona politica». «Torno a vestire i panni di semplice cittadino» ...Dilaniato, nel caos, con una rivolta contro i vertici al Senato in corso: il Movimento 5 Stelle si avvia al voto di fiducia al governo Draghi sull'orlo ...