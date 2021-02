Giuramento sobrio e rapido, il Covid impone una cerimonia essenziale (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Low profile, tutte le sfumature del grigio e del blu fino a toccare il nero, pochi momenti di emozione. Il nuovo governo guidato da Mario Draghi ha giurato al Quirinale nelle mani di Sergio Mattarella ma ha riservato pochi sprazzi di colore. Sicuramente il Covid ha ingessato la cerimonia, che si è dovuta svolgere senza pubblico, senza parenti emozionati, senza i flash dei fotografi e le prime domande dei giornalisti. Le 24 sedie bianche distanziate, niente stretta di mano, grande attenzione a non scambiarsi la penna stilografica per la firma del decreto di nomina. Anche la tradizionale foto di gruppo si è svolta nell'attiguo salone dei Corazzieri, sanificato poco prima, con le postazioni su una piattaforma blu a gradini a debita distanza l'uno dall'altro e su tre file di diversa altezza. E ovviamente niente brindisi. Ma anche la ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Low profile, tutte le sfumature del grigio e del blu fino a toccare il nero, pochi momenti di emozione. Il nuovo governo guidato da Mario Draghi ha giurato al Quirinale nelle mani di Sergio Mattarella ma ha riservato pochi sprazzi di colore. Sicuramente ilha ingessato la, che si è dovuta svolgere senza pubblico, senza parenti emozionati, senza i flash dei fotografi e le prime domande dei giornalisti. Le 24 sedie bianche distanziate, niente stretta di mano, grande attenzione a non scambiarsi la penna stilografica per la firma del decreto di nomina. Anche la tradizionale foto di gruppo si è svolta nell'attiguo salone dei Corazzieri, sanificato poco prima, con le postazioni su una piattaforma blu a gradini a debita distanza l'uno dall'altro e su tre file di diversa altezza. E ovviamente niente brindisi. Ma anche la ...

