Giuramento Governo Draghi al Quirinale Video diretta | cerimonia campanella con Conte

lorepregliasco : La foto del governo Draghi: distanziata, senza mascherine #giuramento - pietroraffa : Sabino Cassese la tocca pianissimo: 'Uno che leggeva i Dpcm del Governo Conte pensava: chi li ha scritti andrebbe… - lorepregliasco : Zampetti: il professor Mario Draghi, sciogliendo la riserva, ha accettato di formare il nuovo governo. Il giurament… - iside50 : RT @Libero_official: #Giuramento, una cerimonia stravolta dal #coronavirus: #Draghi e ministri senza mascherina solo per pochi secondi. Nie… - MicheleM1988 : RT @paolocelata: #maratonamentana eccoci col direttore, @gaiatortora e @alessandrasard1 per seguire il giuramento del nuovo governo al Quir… -

Il rito sempre lo stesso: pronuncia della formula die firma ognuno con una penna ... in abito blu è il primo dei ventitre componenti delDraghi. Poi Vittorio Colao, anche lui in ...Prima si era svolta la cerimonia didelpresieduto da Mario Draghi. I ministri ora si trasferiranno nel Salone dei Corazzieri per la foto di rito con il Presidente della Repubblica,...ROMA, 13 febbraio – Una cerimonia del giuramento inedita per il nuovo governo si è svolta stamane presso il palazzo del Quirinale. Il giuramento è infatti avvenuto nella piena osservanza dei protocoll ...Doppia gaffe per il neo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che subito dopo il giuramento al Quirinale e la foto di rito, si ferma a ...