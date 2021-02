Giura il governo Draghi | 23 ministri tra mascherine | distanziamento e sobrietà Primo Consiglio dei ministri Il premier già lavora sui primi dossier

MediasetTgcom24 : Mario Draghi giura come presidente del Consiglio dei ministri #GovernoDraghi - ElenaMattiuzzo : RT @TerraVivaCisl: #13febbraio #GovernoDraghi giura di fronte al Presidente #Mattarella. Gli auguri di buon lavoro da #TerraVivaCisl, @Clau… - BrunoFerraro_ : RT @TerraVivaCisl: #13febbraio #GovernoDraghi giura di fronte al Presidente #Mattarella. Gli auguri di buon lavoro da #TerraVivaCisl, @Clau… - TerraVivaCisl : #13febbraio #GovernoDraghi giura di fronte al Presidente #Mattarella. Gli auguri di buon lavoro da #TerraVivaCisl,… - UBrignone : RT @RaffaeleFitto: Quello di #Draghi doveva essere un Governo di alto profilo… ma quello che domani giura è un Governo con grandissime cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Giura governo

- - > Leggi AncheDraghi, ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo - - > Leggi Anche Quirinale, Mario Draghicome presidente del Consiglio: 'Priorità è mettere in sicurezza il ...13 feb 13:47 Primo Consiglio dei ministri delDraghi alle 14 Il primo Consiglio dei ministri dela guida Mario Draghi è previsto alle ore 14. 13 feb 13:40 Conte passa la campanella: ...Nel primo governo che entra in carica e giura in piena pandemia, spariscono le strette di mano. Nel primo governo che entra in carica e giura in ...Nel primo governo che entra in carica e giura in piena pandemia, spariscono le strette di mano. Per tutti i 23 ministri del governo di Mario Draghi non ci sono stati scambi di mani con il premier e il ...