Giuntoli: «Cerchiamo di dare il massimo. Gattuso? Alla fine tiriamo le somme» (Di sabato 13 febbraio 2021) Giuntoli a Sky Sport: le dichiarazioni del dirigente del Napoli prima del match di Serie A disputato contro la Juventus Cristiano Giuntoli parla a Sky Sport prima del match del Maradona contro la Juventus. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSEWS24 NAPOLI JUVE – «Un momento particolare, dobbiamo fare la conta. Siamo in pochi, però siamo il Napoli, abbiamo l’obbligo di fare una grande partita per i tifosi e il club. Cerchiamo di dare il massimo». FUTURO – «Sono qui da tanti anni, ho un grande rapporto con i De Laurentiis. Pensiamo a lavorare, poi tiriamo le somme. Per Gattuso idem». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021)a Sky Sport: le dichiarazioni del dirigente del Napoli prima del match di Serie A disputato contro la Juventus Cristianoparla a Sky Sport prima del match del Maradona contro la Juventus. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSEWS24 NAPOLI JUVE – «Un momento particolare, dobbiamo fare la conta. Siamo in pochi, però siamo il Napoli, abbiamo l’obbligo di fare una grande partita per i tifosi e il club.diil». FUTURO – «Sono qui da tanti anni, ho un grande rapporto con i De Laurentiis. Pensiamo a lavorare, poile. Peridem». Leggi su Calcionews24.com

