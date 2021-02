Giulia Salemi, mai senza occhiali da sole nella Casa del GF Vip: marca e prezzo (Di sabato 13 febbraio 2021) È tornata nella Casa del GF Vip dopo anni e si è subito imposta come grande protagonista. Stiamo parlando di Giulia Salemi, l’influencer italo persiana ora legata a Pierpaolo Pretelli. La loro intesa è stata evidente sin da subito, ma si è cementata dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, che con il Velino di Striscia la Notizia era diventata molto intima anche se non c’è mai stata più di un’amicizia speciale. Due donne molto diverse Eli e Giulia, ma senza dubbio accomunate dalla passione per la moda e i capi firmati, dunque extra lusso. Non c’è puntata in cui il look della Salemi non finisca sotto la lente di ingrandimento degli esperti di stile, che puntualmente trovano marchi e prezzi di abiti e accessori sfoggiati dalla gieffina. (Continua dopo la foto) Qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) È tornatadel GF Vip dopo anni e si è subito imposta come grande protagonista. Stiamo parlando di, l’influencer italo persiana ora legata a Pierpaolo Pretelli. La loro intesa è stata evidente sin da subito, ma si è cementata dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, che con il Velino di Striscia la Notizia era diventata molto intima anche se non c’è mai stata più di un’amicizia speciale. Due donne molto diverse Eli e, madubbio accomunate dalla passione per la moda e i capi firmati, dunque extra lusso. Non c’è puntata in cui il look dellanon finisca sotto la lente di ingrandimento degli esperti di stile, che puntualmente trovano marchi e prezzi di abiti e accessori sfoggiati dalla gieffina. (Continua dopo la foto) Qualche ...

