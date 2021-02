Giornale: il Napoli si appresta ad affrontare la Juve con il morale sotto le scarpe (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Giornale fa un quadro decisamente negativo del Napoli che si prepara a sfida questo pomeriggio la Juve il Napoli si appresta ad affrontare il match con il morale sotto le scarpe e anche una rosa decimata dalle assenze di Mertens, Ghoulam, Koulibaly, Manolas, Hysaj e Demme: potrebbe stare meglio, ecco. Una gara che all’andata non si è disputata e che sarebbe stato molto meglio giocare per gli azzurri, favoriti dal momento. Gattuso, al contrario, nell’anno nuovo ha raccolto quattro successi e tre sconfitte, è uscito di scena nella seconda manifestazione nazionale e sente la panchina scricchiolare in maniera pericolosa al punto che un eventuale ko odierno potrebbe decretarne l’addio: considerato che prima della pausa natalizia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilfa un quadro decisamente negativo delche si prepara a sfida questo pomeriggio lailsiadil match con illee anche una rosa decimata dalle assenze di Mertens, Ghoulam, Koulibaly, Manolas, Hysaj e Demme: potrebbe stare meglio, ecco. Una gara che all’andata non si è disputata e che sarebbe stato molto meglio giocare per gli azzurri, favoriti dal momento. Gattuso, al contrario, nell’anno nuovo ha raccolto quattro successi e tre sconfitte, è uscito di scena nella seconda manifestazione nazionale e sente la panchina scricchiolare in maniera pericolosa al punto che un eventuale ko odierno potrebbe decretarne l’addio: considerato che prima della pausa natalizia ...

